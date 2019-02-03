رياضة | إسماعيل يوسف يطالب لاعبي الزمالك بإغلاق صفحة الهزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف يطالب لاعبي الزمالك بإغلاق صفحة الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد إسماعيل يوسف ، عضو مجلس ادارة الزمالك ، والقائم بمهام أمين الصندوق ، بأن تم أغلاق ملف مباراة جورماهيا الكينى بعد انتهاء اللقاء ، وأن الخسارة لن تمنع الفارس الأبيض من التأهل الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .
وأشار تيجانا بأن ، لديه ثقة كاملة في تأهل الزمالك وتخطى دور المجموعات ، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة والفوز في المباريات الخمسة المتبقية له بالمجموعة .
وكشف عضو مجلس ادارة الزمالك ، بانه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة ، للتأكيد لهم على ثقة الادارة في قدراتهم وامكانيتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية بالمجموعة ، مشيرا بانه طلب منهم أغلاق ملف اللقاء ، وانه علي ثقه أنهم رجاله وعلي قدر تحمل المسئولية.
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