رياضة | راشفورد يسجل رقماً مميزاً بقميص مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يسجل رقماً مميزاً بقميص مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد من تسجيل هدفاً رائعاً في شباك ليستر سيتي خلال الدقيقة 9 من عمر اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الدوري الانجليزي. أصبح ‏ماركوس راشفورد (21 سنة + 95 يوم) هو ثاني أصغر لاعب يصل لرقم 100 مباراة مع مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رايان جيجز (21 سنة + 74 يوم). وشارك ‏ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج في 100 مباراة حيث سجل 25 هدفاً وصنع لزملائه 15 هدفاً. ويقدم راشفورد أداءاً مميزاً مع الشياطين الحمر منذ قدوم المدرب سولسكاير بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

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