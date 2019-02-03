رياضة | عاجل.. تطورات جديدة تحسم موقف لحاق ميسي بالكلاسيكو

وقد تعرض ميسي لضربة في الفخذ الأيمن بالأمس ضد فالنسيا ليثير الشكوك حول غيابه عن الكلاسيكو ، ولكن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية من الانزعاج في فخذه الأيمن.

لذلك ، من المتوقع أن يحضر ميسي سيوتات إسبورتيفا اليوم لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل التدريب الذي أكد للتو التشخيص الأولي لإصابته.

وأوضحت مصادر داخل نادي برشلونة ، أن كل شيء يشير إلى أن ميسي سيتعافى بشكل كامل، وسيكون متاح لإرنستو فالفيردي ضد ريال مدريد يوم الاربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

من حيث المبدأ ، كل شيء يشير إلى أن النجم الأرجنتيني سيتعافى بشكل كامل ومتاح لإرنستو فالفيردي.