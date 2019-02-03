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رياضة | عاجل.. تطورات جديدة تحسم موقف لحاق ميسي بالكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة تحسم موقف لحاق بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية ، عن آخر تطورات حالة ليونيل ميسي نجم بعد تعرضه للإصابة أمام خلال التعادل مع فالنسيا 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الـ22 بالدوري الإسباني.

وقد تعرض ميسي لضربة في الفخذ الأيمن بالأمس ضد فالنسيا ليثير الشكوك حول غيابه عن الكلاسيكو ، ولكن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية من الانزعاج في فخذه الأيمن.


وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن الورم الدموي في مكان إصابة ميسي، قد انخفض بشكل كبير ، اليوم الأحد ، وكذلك لا يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وبشكل كبير جدا سيكون في قائمة البارسا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد يوم الاربعاء المقبل.
وأوضحت مصادر داخل نادي برشلونة ، أن كل شيء يشير إلى أن ميسي سيتعافى بشكل كامل، وسيكون متاح لإرنستو فالفيردي ضد ريال مدريد يوم الاربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
لذلك ، من المتوقع أن يحضر ميسي سيوتات إسبورتيفا اليوم لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل التدريب الذي أكد للتو التشخيص الأولي لإصابته.

من حيث المبدأ ، كل شيء يشير إلى أن النجم الأرجنتيني سيتعافى بشكل كامل ومتاح لإرنستو فالفيردي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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