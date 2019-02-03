رياضة | عاجل.. تطورات جديدة تحسم موقف لحاق ميسي بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة تحسم موقف لحاق ميسي بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد تعرض ميسي لضربة في الفخذ الأيمن بالأمس ضد فالنسيا ليثير الشكوك حول غيابه عن الكلاسيكو ، ولكن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية من الانزعاج في فخذه الأيمن.
وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن الورم الدموي في مكان إصابة ميسي، قد انخفض بشكل كبير ، اليوم الأحد ، وكذلك لا يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وبشكل كبير جدا سيكون في قائمة البارسا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل.
من حيث المبدأ ، كل شيء يشير إلى أن النجم الأرجنتيني سيتعافى بشكل كامل ومتاح لإرنستو فالفيردي.
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