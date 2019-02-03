رياضة | تدريبات إضافية لصلاح محسن وحمودي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات إضافية لصلاح محسن وحمودي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبة في نهاية المران للثنائي صلاح محسن، وأحمد حمودي، لاعبا الفريق لإنهاء الهجمات على المرمى. وقاد مران الثنائي سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني. وكان الأهلي قد أدى مرانه، عصر اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

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