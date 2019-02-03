رياضة | تقارير: غياب ميسي لن يؤثر في قوة برشلونة خلال الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: غياب ميسي لن يؤثر في قوة برشلونة خلال الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة خلال الكلاسيكو المقبل بنص نهائي كأس ملك إسبانيا، لن يكون مؤثرًا.ووفقًا لما ذكرته صحفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه عندما لا يشارك ميسي في الكلاسيكو، فإن البارسا يمطر شباك الغريم "ريال مدريد" بالعديد من الأهداف.
حدث ذلك قبل موسمين عندما دخل الأسطورة مباراة بالسانتياجو بيرنابيو، والنتيجة تشير إلى 3-0 للكتلان، وهذا الموسم ليو شاهد خماسية البارسا في مرمى الريال من المدرجات.
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