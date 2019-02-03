رياضة | مانشستر يونايتد يخطف فوزا ثمينا من ليستر سيتي بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطف فوزا ثمينا من ليستر سيتي بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً ثميناً من فريق ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

سجل هدف اليونايتد الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول ليستر سيتي تسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاعات اليونايتد لم تمنح مهاجمي ليستر أي فرصة لهز الشباك ليخرج اليونايتد بثلاثة نقاط ثمينة من اللقاء.

وبهذه النتيجة يرفع اليونايتد رصيده للنقطة 48 في المركز الخامس فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 32.