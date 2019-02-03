رياضة | رد فعل جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين في غرف خلع الملابس بعد خسارة لقاء اليوم أمام فريق جورماهيا الكيني 4-2 في الجولة الأولي من الكونفيدرالية.

ووبخ جروس كافة اللاعبين ولكنه اختص لاعبي الدفاع بسبب سوء الاداء وحالة التراخي في التعامل مع مهاجمي جورماهيا.

وأكد جروس أن بداية الفريق لم تكن موفقة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني على ملعبه اليوم .

وقال جروس في تصريحاته: لاعبي الفريق لم يكونوا على القدر الكافي من الالتزام الدفاعي والهجومي وهو ما أدى للخسارة اليوم .

وتابع: لا ألوم اللاعبون فقط أو أحدهم بالتحديد فالفريق بأكمله يحقق الفوز والفريق بأكمله يتحمل الخسارة.

واضاف: الفرصة لاتزال قائمة وعلينا أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها ولدينا مباريات كثيرة الفترة القادمة ونركز عليها.