انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. 4 أهداف قطرية مرشحة لجائزة الأجمل بآسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 06:50 مساءً - تتنافس 4 أهداف قطرية على جائزة "الأجمل" في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها، الجمعة، في الإمارات بتتويج "العنابي" القطري بطلاً للمرة الأولى في تاريخه.

وأطلق الاتحاد الآسيوي للعبة استفتاءً جماهيرياً لاختيار "أفضل هدف" في نهائيات كأس الأمم الآسيوية الـ17، والتي عرفت مشاركة 24 منتخباً، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

ورشح الاتحاد القاري هدفين للمعز علي، الذي فرض نفسه نجماً فوق العادة في البطولة الآسيوية بحصوله على جائزتي أفضل لاعب والهدّاف، ليصبح محط أنظار كبار القارة الأوروبية.

ويتنافس المعز علي بهدفيه في شباك الإمارات بنصف النهائي واليابان في المباراة الختامية، إلى جانب مواطنه عبد العزيز حاتم، الذي دخل قائمة الأهداف المرشحة بهدفين آخرين.

وكان حاتم قد سجّل هدفاً صاروخياً سكن شباك كوريا الجنوبية في دور الثمانية، وكرر السيناريو ذاته أمام اليابان في المباراة النهائية، التي عرفت تتويج "الأدعم" بطلاً بنتيجة (3-1).

وإضافة إلى الأهداف الأربعة القطرية، حضر هدف العراقي مهند علي في مباراة "أسود الرافدين" واليمن ضمن لقاءات المجموعة الرابعة ضمن القائمة المرشحة، كما حضر هدف الأردني بهاء عبدالرحمن في مباراة "النشامى" أمام فيتنام، في دور الـ16.

وفضلاً عن الأهداف العربية، ضمت القائمة هدف الهندي سونيل تشيتري أمام تايلاند في المجموعة الأولى، وهدف الصيني "وو لي" في مباراة الفلبين ضمن المجموعة الثالثة.

وانضم الفيتنامي "نجوين كوانغ هاي" إلى القائمة بهدفه في شباك اليمن ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب هدف الياباني تسوكاسا شيوتاني في مرمى أوزبكستان ضمن المجموعة السادسة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر قدّم نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0)، كما فاز في لقاءات الأدوار الإقصائية على العراق وكوريا الجنوبية (1-0)، والإمارات (4-0)، قبل التغلّب على اليابان في النهائي (3-1).