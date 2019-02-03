شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جورماهيا: لم أتوقع الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني عن فوز فريقه على الزمالك، 4-2 معربا عن سعادته بتحقيق أول 3 نقاط في دور المجموعات.

وقال أوكتاي في تصريحاته عقب المباراة:"الفوز على الزمالك برباعية، شئ لم يكن متوقع ولكني خاطرت أمام الزمالك منذ بداية اللقاء، واستطعنا الخروج بالفوز".

وخسر الزمالك أمام جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية.