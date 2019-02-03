شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام جورماهيا والان مع التفاصيل
الخليج 365- استقر رئيس نادي الزمالك على تجميد مستحقات اللاعبين بعد الخسارة اليوم من جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الاولي من دور المجموعات بالكونفيدرالية.
وقرر رئيس الزمالك توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة اليوم من الفريق الكيني وسط مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الأبيض.
وطالب رئيس الزمالكمن نجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بإعداد تقرير للوقوف على أسباب الخسارة أمام جورماهيا الكيني.
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