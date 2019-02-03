شكرا لقرائتكم خبر عن "أكذوبة الليجا" تطيح بالملكي في كينيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- المكان: كينيا وبالتحديد في مسطح أخضر كبير، تملئه مقاعد ومدرجات، مئات من المشجعين، يطلق عليه ملعب كازارني، يبدو أنها مباراة كرة قدم ساخنة بين فريقين أحدهما بالزي الأبيض والأخر بالأخضر.

تبدأ المباراة في أجواء مشتعلة، فيدخل البطل الأبيض اللقاء بدفعة معنوية كبيرة، بعد النتائج المذهلة التي يحققها في بلاده، وسرعان ما يحرز هدفه الأول، ويكتسب ثقة المباراة، ولكن بعد مرور وقت قصير يدرك الفريق الأخضر التعادل من ثم يحرز الهدف الثاني، ويحاول الأبيض العودة وبالفعل يحرز لاعبيه التعادل مرة أخري.

وينتهي الشوط الأول من المباراة، ويدخل الفريق الملكي كما تطلق عليه جماهيره الشوط الثاني من اللقاء، ويحاول إنهاء اللقاء لصالحه، ولكن تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فسجل الفريق الكيني الهدف الثالث له، من ثم الرابع، لتنهي أحداث المباراة القاسية على الأبيض.

وبالرغم من المجهود المحلي الرائع الذي يقدمه الفريق الملكي، في بلاده، مما جعل أحد أبناءه يطالب بنقل مبارياته من الدوري المصري إلى "الليجا"، ورغم سهولة المباراة نسبيًا على بطل مصر، نظرًا للمجوعة الكبيرة من النجوم المتواجدة في الفريق والصفقات القوية التي أنضمت خلال الفترة الأخيرة، يسقط الزمالك إفريقيًا، وبهزيمة ثقيلة.

يبدو أن "أكذوبة الليجا" أصابت الفريق بلعنة إفريقيا، فمن الواضح أن تصريحات نجوم الزمالك في الفترة الماضية، أصابت اللاعبين والجهاز الفني بالثقة الزائدة التي أدت إلى الغرور، فلابد من أن يراجع الجهاز الفني حساباته قبل فوات الأوان، وضياع الدوري من بين أقدامه.