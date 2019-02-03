شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد ينقذ اليونايتد من التعادل أمام ليستر سيتى والان مع التفاصيل

فاز اليوم نادى مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير علي نظيرة ليستر سيتى بقيادة كلود بيول بهدف نظيف في اطار الجولة 25 من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من اليوينايتد و شن العديد من الهجمات الخطرة و استطاع بالفعل راشفورد احراز الهدف الاول في الدقيقة التاسعة من اسيسيت رائع لبوغبا.

و حاول فريق ليستر سيتى العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف نظيف

بدأ الشوط الثانى بهجوم عنيف من اليونايتد لكن لن يتسيع تحطيم دفاع ليستر سيتى الصلب بعدما كسره راشفورد و بوغبا بمهارة فردية .

و استمرت المباراة هجمة هنا و هجمة بافضلية لليونايتد لكن دون احراز اى اهداف لتنتهى المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف لراشفورد .

و بهذه النتيجة ارتفع رصيد اليونايتد الي 48 نقطة في المركز الخامس بينما استمر ليستر سيتى في المركز 11برصيد 32 نقطة .