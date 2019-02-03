شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يحقق رقما مميزا مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد هدفا رائعا في شباك ليستر سيتي خلال الدقيقة 9 من عمر اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

أصبح ‏ماركوس راشفورد (21 سنة + 95 يوم) هو ثاني أصغر لاعب يصل لرقم 100 مباراة مع مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رايان جيجز (21 سنة + 74 يوم).

وشارك ‏ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج في 100 مباراة حيث سجل 25 هدفاً وصنع لزملائه 15 هدفاً.

ويقدم راشفورد أداءاً مميزاً مع الشياطين الحمر منذ قدوم المدرب سولسكاير بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.