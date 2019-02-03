شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ميسي عن الكلاسيكو مصدر تفاؤل لبرشلونة! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، عندما لا يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو، يستطيع البارسا أن يمطر شباك الغريم التقليدي بالعديد من الأهداف.

وكان ليو ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة فالنسيا أمس السبت علي ملعب الكامب نو في الجولة 22 من الليغا.

وقالت الموندو برشلونة لا يعاني أمام الغريم ريال مدريد في غياب ميسي، واستشهدت بمباراتين حقق فيها البلوجرانا الفوز بفارق 4 أهداف.

وكانت المباراة الأولي في نوفمبر 2015 في موسم 2015/16، علي ملعب السنتياغو برنابيو، وفاز حينها البارسا برباعية نظيفة، حيث دخل ميسي بديلًا في الشوط الثاني وكانت النتيجة 3-0.

بينما المباراة الثانية، كانت في الكامب نو الموسم الحالي 2018/19، عندما دك النادي الكتالوني شباك الميرنجي بخماسية مقابل هدف، وكان البرغوث الأرجنتيني جالس في المدرجات، وكان يعاني من إصابة بكسر في اليد.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي في الكلاسيكو القادم المقرر له الأربعاء المقبل في ذهاب مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، علي ملعب الكامب نو.