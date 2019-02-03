شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل راكيتيتش يحسم الجدل حول الرحيل لإنتر ميلان والان مع التفاصيل

الخليج 365- أغلق أرتورو كاناليس وكيل أعمال إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني الباب أمام إنتر ميلان الإيطالي الذي يأمل في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي خلال الفترة المقبلة.

وأكد كاناليس في تصريحات صحفية أن فكرة رحيل راكيتيتش عن برشلونة في الصيف المقبل هي فكرة مستحيلة وغير محتمل حدوثها خاصةً أن اللاعب أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.

وكان إنتر ميلان قد وضع راكيتيتش في مقدمة أهدافه لتدعيم الوسط بعد فشل التعاقد مع لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وأشار وكيل اللاعب الكرواتي إلى أن برشلونة يستعد لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.