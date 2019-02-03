انت الان تتابع كَتب ثم حذَف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، على هتافات جماهير الأهلي ضده خلال مباراة فريقها مساء أمس السبت، أمام سيمبا التنزاني على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتشتمنا مرة تانية النهارده.. يا ترى نصعد الموضوع ويبقى فيها 6 نقاط؟ ولَّا نعدي الموضوع؟ أنا باقول.. اشتموا لغاية متخبطوا راسكم في الحيط (طال عمري حبيب أمي).

وبعد دقائق من نشر البوست قام تركي آل الشيخ بحذفه، بدون أسباب معلومة حتى الآن. الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد وقعت عقوبات على الأهلي في شهر سبتمبر من العام الماضي بتغريمه 20 ألف دولار، ومنع جماهيره من الحضور مبارتين مع إيقاف التنفيذ وتطبيقها في حالة تكرار المخالفة. وجاء