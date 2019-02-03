شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد المركز الرابع بالبطولة العربية لسيدات الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك المركز الرابع بالبطولة العربية للأندية عقب فوزه اليوم على المحرق البحريني (3- صفر) في اليوم الأخير بالبطولة، وجاءت الأشواط كالتالي (25-12) و(25–14) و(25-4) لصالح الزمالك.
وبهذا الفوز حصد الزمالك المركز الرابع بعد أن ارتفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تذيل الفريق البحريني المركز السابع والأخير برصيد صفر من النقاط.
يذكر أن نادي (سبورتنج) حصد أمس المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وسوف تقام مباراة اليوم بين الصيد والدفاع الحسنى المغربي لتحديد المركزين الخامس والسادس، وبعدها مباراة الأهلي والصفاقسي التونسي لتحديد المتوج بالبطولة.
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