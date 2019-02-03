شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: الفريق يتحمل الخسارة أمام جورماهيا الكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بداية الفريق لم تكن موفقة بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية، بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني على ملعبه اليوم.

وقال جروس، في تصريحاته عقب المباراة: "إن لاعبي الفريق لم يكونوا على القدر الكافي من الالتزام الدفاعي والهجومي، وهو ما أدى للخسارة اليوم".

وتابع: «لا ألوم اللاعبين فقط أو أحدهم بالتحديد، فالفريق بأكمله يحقق الفوز والفريق بأكمله يتحمل الخسارة».

وأتم: «الفرصة لاتزال قائمة وعلينا أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها، ولدينا مباريات كثيرة الفترة المقبلة ونركز عليها».