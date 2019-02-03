شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، وذلك بمقر المهرجان في ملهم .

وفور وصول وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي لمقر الحفل عزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آي من القرآن الكريم .

ثم شاهد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي والحضور الأشواط الختامية على كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان .

بعدها أعلنت مندوبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية السيدة شيداء دخول مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في موسوعة غينيس بعد أن حقق الرقم القياسي لأكبر مسابقة صقور في العالم بواقع 1723 صقرًا ، مهنئة نادي الصقور السعودي على هذا الإنجاز.

إثر ذلك سلم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان .

وجاءت النتائج على النحو التالي :

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الشاهين قرناس حصل عليه علي بن سعيد المري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الشاهين فرخ ، حصل عليه محمد بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الجير تبع فرخ حصل عليه محمد بن برغش المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الجير تبع قرناس حصل عليه برغش بن محمد المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الحر فرخ ، حصل عليه برغش بن محمد بن برغش المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الحر قرناس، حصل عليه حمود بن فهد بن زومان .

كأس الملك عبدالعزيز لفئة القروموشة فرخ، حصل عليه مسفر بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة القرموشة قرناس، حصل عليه خالد بن ابراهيم البوعينين.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير بيور قرناس، حصل عليه ارميزان بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير بيور فرخ، حصل عليه علي سعيد المري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين قرناس ، حصل عليه ارميزان بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين فرخ حصل عليه برغش بن محمد المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لشوط النخبة الدولي حصل عليه فريق F3K.

كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة الحر فرخ حصل عليه برغش بن محمد المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة الحر قرناس حصل عليه حمود بن فهد بن زومان.

كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة جير بيور فرخ حصل عليه علي بن سعيد المري.