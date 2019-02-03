شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين ولاعبات يفوزون بعضوية لجنة الرياضيين السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عُقد اليوم (الأحد) الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين السعودية، وذلك في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، وأكثر من 50 لاعباً ولاعبة من رياضيي المملكة.

وفاز بعضوية لجنة الرياضيين السعوديين كل من اللاعبين: هاني آل محمد بنيله لـ37 صوتاً، وإبراهيم المعيقل بـ31 صوتاً، وبدر الدغيثر بـ28 صوتاً، ويعقوب الشمراني بـ27 صوتاً.

وعلى مستوى السيدات، فازت ميسون الصويغ بعضوية اللجنة بعد نيلها لـ29 صوتاً، وبروق السدحان بـ28 صوتاً، ولمى الفوزان بـ26 صوتاً.

ومن المقرر أن يتم اختيار رئيس اللجنة وعضو مرشح من قِبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال حلقة النقاش التي جرت مع اللاعبين في نهاية الاجتماع، أن لجنة الرياضيين السعودية هي أهم لجنة تم إنشاؤها حتى اليوم، كونها معنية بأهم عنصر رياضي وهو اللاعبين واللاعبات، موضحاً أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو خدمة الرياضيين السعوديين وتطوير مستوياتهم، وتذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجههم على المستوى الرياضي والمهني، في سبيل تمثيلهم للرياضة السعودية على أكمل وجه.

وكشف الفيصل أن طموحهم خلال الفترة القادمة هو إنشاء لجنة لاعبين في كل اتحاد؛ الأمر الذي سيُسهل من عملية التواصل بين الرياضيين ومسؤولي الرياضة في المملكة، مقدماً تهنئته للفائزين والفائزات بعضوية لجنة الرياضيين السعودية، مطالباً إياهم بالعمل الجاد لرفع اسم اللجنة على المستوى الأولمبي العالمي، ومشدداً على أن العضو الفائز لا يمثل رياضته فقط، بل يمثل كل الرياضات في المملكة.