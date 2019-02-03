الحزم يخطف نقاط الفوز من الفيصلي في الوقت القاتل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قلب فريق الحزم تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم (الأحد) في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير قلب فريق الحزم تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم (الأحد) في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. وتقدم الفيصلي بهدف سجله دينيلسون جونيور في الدقيقة 55، ثم أدرك الحزم التعادل بالدقيقة 79 عن طريق باجوي، ثم أضاف هدف الفوز اللاعب أسامة الخلف في الدقيقة ما قبل الأخيرة من الوقت الضائع للمباراة، ليرتفع رصيد الحزم إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.



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