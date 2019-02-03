موعد مباراة ليفربول ووستهام بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

كتب- سارة جاب الله:

يحل ليفربول ضيفا على وستهام يونايتد غدا الاثنين على ملعب لندن الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووستهام يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ووستهام يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووستهام يونايتد

تذاع مبارة ليفربول ووستهام يونايتد بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

يتصدر ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق أربعة نقاط عن مانشسترسيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويدخل اللقاء يبحث

عن الفوز ليعزز صدارتة ويبعد عن منافسية في جدول الترتيب، بينما يحتل وستهام يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ويبحث أيضا عن حصد الثلاث نقاط وفي حالة الفوز ينتقل إلي المركز التاسع.

مع الذكر مباراة الدور الأول انتهت لصالح ليفربول بأربعة أهداف نظيفة أحرز الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الأول، وسجل ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث، و أحرز دانيل ستوريدج الهدف الرابع.