وزارة الرياضة تناقش استعدادات الترايثلون لطوكيو 2020

كتب - عبد الرحمن أبو هاشم

عقد اللواء محمد نور سالم رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي جلسة نقاشية مع اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون لبحث مطالب الاتحاد المصري للترايثلون وخطط العمل والاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 .بحضور محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة ونادر التطاوي مدير

عام المنتخبات والمدير الفني للمنتخب المصري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم جميع الاتحادات الرياضية من أجل النهوض بالرياضة المصرية وتحقيق أفضل النتائج الدولية وفي

إطار سعى وزارة الرياضة للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة القادمة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أكد فى وقت سابق على عقد جلسات مستمرة مع الاتحادات الرياضية، لتذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل حصد الميداليات ورفع العلم المصري فى المحفل الدولي الكبير.