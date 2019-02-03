وزارة الرياضة تناقش استعدادات الترايثلون لطوكيو 2020

عقد اللواء محمد نور سالم رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي جلسة نقاشية مع اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون لبحث مطالب الاتحاد المصري للترايثلون وخطط العمل والاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 .بحضور محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة ونادر التطاوي مديرعام المنتخبات والمدير الفني للمنتخب المصري.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم جميع الاتحادات الرياضية من أجل النهوض بالرياضة المصرية وتحقيق أفضل النتائج الدولية وفي
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أكد فى وقت سابق على عقد جلسات مستمرة مع الاتحادات الرياضية، لتذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل حصد الميداليات ورفع العلم المصري فى المحفل الدولي الكبير.
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