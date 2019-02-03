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تلقى الأفريقي أمام مازيمبي الكونغولي هزيمة ثقيلة بالخسارة بثمان أهداف نظيفة، أمس، السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مازيمبي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
خرج عبد السلام اليونسي رئيس النادي الافريقي ليعتذر عن النتيجة المذلة التي حدثت للفريق وأكد أستعداده للاستقالة اذا كان ذلك سيرضيالجماهير.
وقال اليونسي في تصريحات إذاعية "نتحمل جميعًا النتيجة التي قد حدثت، أعتذر لجميع الجماهير، ليس لنا أي تبرير حول هذه الهزيمة، نحن كإدارة حاولنا النوفير للفريق كل ما يلزم وأن نضعه في أفضل حالة لكن الهزيمة لم يتوقعها
وأضاف "لكننا كإداراة نبذل قصارى جهدنا دائمًا، لكن ما حدث سيحجب للأسف المجهودات الكبيرة التي نقوم بها".
وواصل " وواصل" إقالة الجهاز الفني؟ نحن نادي كبير ولا نأخذ قرارات متسرعة، لكن بالتأكيد ستنخذ قرار حول النتيجة التي حدثت، لكنني حزنت لكم السباب التي قد تلقيتها من الجماهير، انا مستعد للرحيل إذا كان يرغبون بذلك، لكنني لن أهرب من المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأفريقي التونسي بعد فضيحة دوري الأبطال: مستعد للرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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