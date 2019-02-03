اونلاين | (مباشر الآن) انطلقت الشوط الأول .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي (بث مباشر)

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(مباشر الآن) انطلقت الشوط الأول .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي (بث مباشر)

تقام غدا مباراة مانشستر سيتي مع أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى بملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مان سيتي ضد ارسنال فى الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب أرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي

لا بديل عن الفوز أمام مان سيتي ضد أرسنال

ويدرك مانشستر سيتي أن الهزيمة في مباراة الغد ضد أرسنال ستصعب كثيراً من مهمته في الحصول على اللقب حيث سيمنح الفرصة أمام ليفربول لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط حال نجاح "الريدز" في تحقيق الفوز على وست هام يونايتد في المباراة التي تجمعهما مساء الأثنين بملعب "لندن" الأولمبي.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث برصيد 56 نقطة حيث ارتقى توتنهام للوصافة برصيد 57 نقطة بعد فوزه اليوم على نيوكاسل، ويتربع ليفربول على القمة برصيد 61 نقطة قبل مواجهة وست هام.

أما أرسنال فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الاولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في صراع المنافسة على التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

(مباشر الآن) انطلقت الشوط الأول .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي (بث مباشر)