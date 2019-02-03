كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة مانشسترسيتي ضد آرسنال في "البريميرليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرصا منا على قراء "الخليج 365 الرياضي" نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | بث مباشر.. مباراة مانشسترسيتي ضد آرسنال في "البريميرليج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.