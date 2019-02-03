اونلاين | بث مباشر.. مباراة مانشسترسيتي ضد آرسنال في "البريميرليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة مانشسترسيتي ضد آرسنال في "البريميرليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصا منا على قراء "الخليج 365 الرياضي" نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة.