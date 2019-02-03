اونلاين | (مباشر الآن) الشوط الاول مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدروي الإنجليزي... (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (مباشر الآن) الشوط الاول مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدروي الإنجليزي... (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل لكم «بوابة الخليج 365 الإليكرونية»، بثًا مباشرًا، لمباراة آرسنال لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، غدا الأحد، على ملعب الاتحاد، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب أرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.

ويدرك مانشستر سيتي أن الهزيمة في مباراة اليوم ضد أرسنال ستصعب كثيراً من مهمته في الحصول على اللقب حيث سيمنح الفرصة أمام ليفربول لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط حال نجاح "الريدز" في تحقيق الفوز على وست هام يونايتد في المباراة التي تجمعهما غداً الأثنين بملعب "لندن" الأولمبي.

أما أرسنال فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الاولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في صراع المنافسة على التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتابع عدد كبير من جماهير الفريقين وأيضا الجماهير العربية والتى تتابع الدوري الانجليزى وخصوصا بعد الملاحقة الشرسة لفريق مانشستر سيتي خصوصا بعد تعادل فريق ليفربول خلال مباراته الأخيرة والحصول على نقطة واحدة فقط، ليقف رصيده عند النقطة 61، ويسعى بتقليل الفارق بينه وبين فريق توتنهام

ومن المتوقع أن يخوض مان سيتي المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: موريتش

الدفاع: لابورتى ، ستونز ، كايل ووكر ، دانيلو

الوسط: فيرناندينيو ، ديفيد سيلفا ، برناردو سيلفا

الهجوم: سيرجيو أجويرو ، رحيم سترلينج ، ليروى سانى

فى المقابل قد يخوض أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: كولاسيناك ، مونريال ، موستافى ، ليشتاينر

الوسط: لوكاس توريرا ، جرانيت تشاكا ، الغندوزى

الهجوم: ايوبى ، مسعود أوزيل ، أوباميانج

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، بتعليق خالد الحدي.

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