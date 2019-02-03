اونلاين | مشاهدة مباراة Man city رابط يلا شوت بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة Man city رابط يلا شوت بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال والتي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة

ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة أيضا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي