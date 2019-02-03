اونلاين | مباشر الآن Manchester City - بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد 3 فبراير 2019 كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر الآن Manchester City - بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد 3 فبراير 2019 كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعي وعشاق كرة القدم لمشاهدة قمة مانشستر سيتي وأرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة المباراة، فى السادسة والنصف مساءً، على ملعب «الاتحاد»، معقل «السيتيزين»، على قنوات "بي إن سبورت".

ومن المنتظر أن يعود محمد النني لمقاعد بدلاء المدفعجية فى هذه المباراة بعدما بدأ أساسيًا في اللقاء الماضي، ويبحث بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، عن اعتلاء قمة الهدافين، حيث يمتلك 15 هدفًا وبفارق هدف واحد عن محمد صلاح، لاعب ليفربول، المتصدر للقائمة.