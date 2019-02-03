اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكونفدرالية مشاهدة مباراة الزمالك شاهد..ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وجو

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شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى إحراز 4 أهداف، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 2 / 2 فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

تقدم إبراهيم حسن فى الدقيقة 7 للزمالك بالهدف الأول بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق الكينى الذى أدرك التعادل عن طريق لاعبه تيوسنجى فى الدقيقة 26 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الكينى ثم نجح إبراهيم حسن فى الدقيقة 44 من تصويبة جديدة فى التعادل للزمالك لينتهى الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".