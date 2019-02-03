اونلاين | يلا شوت حصري هدف راشفورد.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري هدف راشفورد.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وليستر سيتي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي 2019، الدور الثاني، اليونايتد يأمل في الفوز علي حساب نادي ليستر سيتي، من أجل معاودة الإنتصارات بشكل جديد بعد التعادل المخيب لجماهيره أمام نادي بيرنلي بالمواجهة السابقة، رغم الريمونتادا الجيدة في الدقائق الأخيرة والإنتفاضة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، ولكن الفريق يطمح في ثلاث نقاط هامة للغاية ضد ليستر القادم من تعادل ثمين أمام المتصدر ليفربول.

اليونايتد يأمل في إنطلاقة هامة من جديد بعد التعادل الأخير الذي كان هام رغم أنه كان مخيب للآمال، وذلك بعد أن فشل في الفوز علي حساب نادي بيرنلي، ولكنه عاد الفريق في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدفين، وهذا يؤكد للمنافسين أنه عادت الروح الكبيرة التي كان يملكها الفريق في أوقات سابقة.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365 سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مباشر في لقاء اليوم الأحد 3 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر يونايتد وليستر سيتي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

أحرز اللاعب ماركوس راشفورد هدف نادي مانشستر يونايتد الأول في مرمي نادي ليستر سيتي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية ضد نادي ليستر سيتي الدور الثاني من الدوري الإنجليزي 2019 : دي خيا , يونغ , بايلي , ليندولف , لوك شاو , ماتيتش , بوغبا , هيريرا , لينغارد , سانشيز , راشفورد.

قال سولشاير قبل بداية اللقاء، أن تشكيل اليونايتد اليوم، مشابهة للتشكيلة التي لعبنا بها امام آرسنال، نحن نلعب اليوم خارج أرضنا وفي مواجهة آرسنال أظهرنا الشكل الذي نريد أن نبدو به خارج ملعبنا.

الشوط الأول من اللقاء

ننتظر لقاء قوي ضمن مباريات الدوري الانجليزي الذي سيبدأ بعد ساعة من الان وسنتابع معكم اللقاء دقيقة بدقيقة.