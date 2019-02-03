اونلاين | يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم 3/2/2019 رابط يوتيوب بدون تقطيع بث مباشر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم 3/2/2019 رابط يوتيوب بدون تقطيع بث مباشر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة ماتش اليونايتد بث مباشر لذا فإننا الليلة سنجد مباراة ممتعة على ووكرز ستاديوم الذى تصل فيه درجة الحرارة إلى درجة واحدة تحت الصفر لذلك سيسعى الذئاب إلى إمتلاك المكان وطرد اليونايتد خارج المدينة بلا نقاط فى الوقت الذى يحتاجون فيه النقاط بقوة من أجل الحصول على المركز الخامس وذلك لأن صاحب المركز الخامس حاليا سيكون لديه مباراة بعد هذه أمام مانشستر سيتي لذا فإن إمكانية تبديل المراكز ستكون متواجدة لا محالة يذكر أن فريق مان يونايتد حقق إنتصارا بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد بالجولة الأولى.

الجدير بالذكر أيضا أن هذه المباراة ستشهد تغيير مدربين لأن فى الجولة الأولى كان جوزية مورينيو مدربا لليونايتد بينما كلود بويل كان مدربا لليستر سيتي أما الأن فكل شىء قد تغير ويتواجد ليستر سيتي فى المركز الحادى عشر برصيد إثنان وثلاثون نقطة لكن فى حالة فوزه الليلة أمام اليونايتد سيقفذ ليكون فى المركز الثامن خلف وولفرهامبتون بفارق ثلاثة نقاط عنه ومن الممكن فى هذه المباراة أن نرى اللاعب الجديد لليستر سيتي وهو يورى تيلمانس فهو الوافد الجديد المعار من موناكو الفرنسى حيث تدربا مؤخرا بشكل كبير وقوى مما يعطي المدرب فرصة للدفع به فى هذه المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

سيكون توقيت مشاهدة مباراة مان يونايتد وليستر اليوم الأحد "3/2/2019" فى تمام الساعة "16:05" الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "17:05" الخامسة مساءا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي