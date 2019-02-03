اونلاين | بث حي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف

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تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بعد فوز توتنهام على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، جعله في وصافة البريميرليج برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الجانرز المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة.
وتنتظر 4 أندية بالدوري الاستفادة من هذه القمة في حالة فوز أحد الفريقين، وهي: ليفربول، توتنهام هوتسبر، مانشستر يونايتد وتشيلسي.
ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أبرز الفرص التي تنتظرها الأندية من سقوط أحد طرفي القمة:
فوز أرسنال
- ليفربول سيكون أكبر المستفيدين من الفرق الأربعة في حالة فوز الجانرز، حيث سيحافظ على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، قبل أن يلعب الريدز أمام وست هام يونايتد مساء الاثنين، وإذا فاز ليفربول سيبتعد بالصدارة، حيث سيصل الفارق بينهم إلى 8 نقاط، وفي حالة تعادل الريدز سيكون الفارق 6 نقاط.
- بعد أن حقق توتنهام نتيجة الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 57 في وصافة البريميرليج مؤقتاً، سيكون رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مُساندين للفريق اللندني على الرغم من العداوة بين الفريقين، حتى يحتفظ توتنهام بوصافة الدوري الإنجليزي في حالة خسارة مانشستر سيتي الذي سيظل في المركز الثالث.بث حي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف
في مباراة نارية يحل فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة العالمية نظرا لقوة الفريقين، والمستوى المميز الذي يقدمه الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر.
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على أرضية ملعب كينج باور معقل الثعالب ليستر سيتي، يدخل فريق مانشستر يونايتد منتشيًا بعد الفترة الجديدة التي يسير فيها رفقة المدير الفني الحالي أولي جونار سولسكاير، حيث يحتل معه حاليًا المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الخامس، فيما يدخل ليستر سيتي المباراة محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بورنموث صاحب المركز العاشر، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر.
بث حي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف
وفي لقاءات تاريخ الفريقين، فاز ليستر سيتي مرة واحدة فقط في 12 مباراة لعبها على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، تعادل في 4 وخسر 7، بينما فاز مانشستر يونايتد في 16 مرة في آخر 20 مباراة لعبها أمام ليستر سيتي في جميع المنافسات، تعادل 3 وخسر مرة واحدة، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشرز
بث حي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف
حقق ليستر سيتي تعادلا ثمينا في أخر مبارياته أمام ليفربول بهدفين لكل فريق، بينما تعادل الشياطين امام بيرنلي 2-2،و تنطلق مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16.05 توقيت القاهرة – 17.05 توقيت مكة المكرمة – 14.05 توقيت جرينتش، وتنقل مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على قناة Bein soports Hd 2.
بث حي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف
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