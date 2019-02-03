اونلاين | بث حي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بعد فوز توتنهام على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، جعله في وصافة البريميرليج برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الجانرز المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة.

وتنتظر 4 أندية بالدوري الاستفادة من هذه القمة في حالة فوز أحد الفريقين، وهي: ليفربول، توتنهام هوتسبر، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أبرز الفرص التي تنتظرها الأندية من سقوط أحد طرفي القمة:

فوز أرسنال

- ليفربول سيكون أكبر المستفيدين من الفرق الأربعة في حالة فوز الجانرز، حيث سيحافظ على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، قبل أن يلعب الريدز أمام وست هام يونايتد مساء الاثنين، وإذا فاز ليفربول سيبتعد بالصدارة، حيث سيصل الفارق بينهم إلى 8 نقاط، وفي حالة تعادل الريدز سيكون الفارق 6 نقاط.

- بعد أن حقق توتنهام نتيجة الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 57 في وصافة البريميرليج مؤقتاً، سيكون رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مُساندين للفريق اللندني على الرغم من العداوة بين الفريقين، حتى يحتفظ توتنهام بوصافة الدوري الإنجليزي في حالة خسارة مانشستر سيتي الذي سيظل في المركز الثالث.