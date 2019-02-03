اونلاين | بث حي مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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أعلن سولسكيار المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك اليوم الأحد، على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى: حراسة المرمى: دافيد دي خيا. خط الدفاع: فيكتور لينديلوف، ايريك بايلي، لوك شاوز. خط الوسط: أشلي يونج، بول بوجبا، جيسي لينجارد، أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش. خط الهجوم: اليكسيس سانشيز، ماركوس راشفورد. كما اعلن كلود بويل المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يخوض به اللقاء، وجاء كالتالى: حراسة المرمى: كاسبر شمايكل. خط الدفاع: بينجامين تشايلويل، جوني إيفانز، ريكاردو بيريرا، هاري ماجوير. خط الوسط: ديماراي جراي، جيمس ماديسون، نامبليس ميندي، ويلفريد نديدي، هارفى. خط الهجوم: جيمي فاردي. مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي مانشستر يونايتد، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأحد 3-2-2019 على ملعب "كينج باور" في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق خالد الحدي.

مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة اللقب بعد غياب عدة سنوات.

مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

ويسعى نادي ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - مارسيال - هيريرا - لينجارد.

خط الهجوم : راشفورد.

مباشر الآن manchester يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي