اونلاين | رابط MAN يلا شوت HD اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد عن رحيل لاعبه البلجيكي مروان فيلايني بشكل نهائي عن الفريق. ونشر النادي عبر بيان على الموقع الرسمي، أنه تم التوصل لاتفاق مع اللاعب من أجل الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي. وانضم مروان إلى صفوف مانشستر يونايتد في شهر أغسطس 2013 قادمًا من إيفرتون، حيث خاض 177 مباراة. وسجل فيلاني 22 هدفًا بألوان مانشستر، وحقق الفوز بأربعة بطولات وهي كأس الاتحاد، كأس الدرع الخيرية، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي. وكانت تقارير قد ربطت بين اللاعب وبين الدوري الصيني وبالتحديد نادي شاندونج لونينج من أجل الانتقال إليه خلال الفترة المقبلة. رابط MAN يلا شوت HD اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يشعر أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، بالرضا عن تشكيلته رغم عدم ضم أي لاعب في انتقالات يناير كانون الثاني ويؤمن بأن الفريق يتمتع بقوة كافية تؤهله للوجود ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وكان يونايتد يبتعد بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عندما تولى المدرب النرويجي القيادة خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول الماضي.

لكن الفارق تقلص إلى نقطتين فقط بعد ستة انتصارات وتعادل واحد.

ويحتل يونايتد المركز السادس قبل أن يحل ضيفًا على ليستر سيتي، غدًا الأحد، وقال سولشاير إن فريقه يطمح للوصول للمربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا: “قضينا ستة أسابيع سويًا وأدركنا نقاط القوة والضعف لدينا”.

وأضاف: “أعتقد أننا رفعنا سقف التحديات وربما سننتقل إلى المستوى الت اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الي لأننا منحنا أنفسنا فرصة للوجود ضمن الأربعة الكبار في وقت أسرع مما اعتقدنا”.

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وبعد مواجهة ليستر سيحل يونايتد ضيفًا على فولهام المتعثر قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا ثم يزور ملعب تشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لاحقًا هذا الشهر.

ثم سيستضيف رجال سولشاير الغريم ليفربول في أولد ترافورد قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري. وأوضح: “ليست مباريات كثيرة لكنها صعبة. سيكون شهرًا شاقًا لكن لدي تشكيلة كبيرة.

“ينقصنا فقط ماركوس روخو الذي سيغيب لفترة بينما سيكون من المتاح إراحة لاعبين والدفع بآخرين”.

اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي