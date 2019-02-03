اونلاين | بدأت الآن كورة اون لاين HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف

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في مباراة نارية يحل فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة العالمية نظرا لقوة الفريقين، والمستوى المميز الذي يقدمه الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر.

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على أرضية ملعب كينج باور معقل الثعالب ليستر سيتي، يدخل فريق مانشستر يونايتد منتشيًا بعد الفترة الجديدة التي يسير فيها رفقة المدير الفني الحالي أولي جونار سولسكاير، حيث يحتل معه حاليًا المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الخامس، فيما يدخل ليستر سيتي المباراة محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بورنموث صاحب المركز العاشر، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر.

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وفي لقاءات تاريخ الفريقين، فاز ليستر سيتي مرة واحدة فقط في 12 مباراة لعبها على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، تعادل في 4 وخسر 7، بينما فاز مانشستر يونايتد في 16 مرة في آخر 20 مباراة لعبها أمام ليستر سيتي في جميع المنافسات، تعادل 3 وخسر مرة واحدة، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشرز

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حقق ليستر سيتي تعادلا ثمينا في أخر مبارياته أمام ليفربول بهدفين لكل فريق، بينما تعادل الشياطين امام بيرنلي 2-2،و تنطلق مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16.05 توقيت القاهرة – 17.05 توقيت مكة المكرمة – 14.05 توقيت جرينتش، وتنقل مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على قناة Bein soports Hd 2.

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