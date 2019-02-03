رياضة | التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون. خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي. خط الوسط : فيرناندينهو - ديفيد سيلفا - دي بروين - سترلينج - برناردو - جوندوجان. خط الهجوم : سيرجو اجويرو. بينما جاء التشكيل الأساسي لفريق أرسنال :- حراسة المرمى : لينو. خط الدفاع : ليشتينيشتاينر - موستافي - كوسينلي - مونريال. خط الوسط : جندوزي - توريرا - كولاسيناك - ايوبي. خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج. ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني على التوالي. ويسعى نادي أرسنال أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

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