رياضة | شاهد حفلة أهلاوية على الفيس بوك بعد خسارة الزمالك أمام جورماهيا الكيني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد حفلة أهلاوية على الفيس بوك بعد خسارة الزمالك أمام جورماهيا الكيني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقط نادي الزمالك أمام جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي.
ولم يترك جمهور النادي الأهلي المنافس التقليدي الفرصة إلا ليبدأ "حفلة" من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخسارة القاسية للفريق الأبيض .
ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك حتى الآن كالتالي:
1- جور ماهيا: 3 نقاط
2- نصر حسين داي: بدون نقاط
3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط
4- الزمالك: بدون نقاط
ويلتقي فريق نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو على ملعب 5 جويليه في الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة من مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.
وسيلتقي نادي الزمالك في مباراته المقبلة أمام النجوم في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز وذلك يوم السبت الموافق 9 فبراير في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة.
وينقل موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز الكوميكسات الساخرة التي تم تداولها عبر النشطاء عقب المباراة .
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