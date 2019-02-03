رياضة | بعد فضيحة "جورماهيا" .. رباعيات وخماسيات في أكبر هزائم الزمالك الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة "جورماهيا" .. رباعيات وخماسيات في أكبر هزائم الزمالك الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق الزمالك هزيمة فادحة أمام نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، في كينيا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبالعودة لسجلات التاريخ الإفريقي للزمالك نجد العديد من الهزائم القاسية الذي تلقاها "الفارس الأبيض" طوال تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية للأندية.

ويستعرض"الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أكبر هزائم الزمالك الإفريقية عبر التاريخ:-

- فضيحة "كوتوكو":

تلقى فريق الزمالك هزيمة مدوية أمام نظيره أشانتي كوتوكو الغاني بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1987 ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم فوزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد ، وتأهل بطل غانا للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام الأهلي.

- سقوط مدوي أمام الجيش الرواندي:

تعرض الزمالك لهزيمة فادحة أمام الجيش الرواندي بنتيجة 4/1 في اياب الدور 32 من دوري أبطال افريقيا 2004 ، وودع الزمالك البطولة على الرغم فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 3/2.

- هزيمة مذلة أمام أورلاندو بيراتيس:

في دوري أبطال أفريقيا عام 2013 سقط الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

- رباعية تونسية في الشباك البيضاء:

خسر فريق الزمالك أمام نظيره الإفريقي التونسي بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2011، وفاز الأبيض في لقاء العودة 2-1 ولكنها لم تكن نتيجة كافية لصعوده لدور المجموعات.

- - خسارة فادحة أمام الأهلي:

خسر فريق الزمالك أمام غريمه الاهلي 4-2 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2013، وودع البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث.

- النجم يصعق الزمالك بخماسية:

تلقى الزمالك هزيمة فادحة أمام نظيره النجم الساحلي التونسي بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية 2015، وفاز الزمالك في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة لكنه ودع البطولة.

- سقوط مدوي أمام الوداد المغربي:

خسر فريق الزمالك أمام نظيره الوداد المغربي بنتيجة 5-2 في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه تأهل للمباراة النهائية في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5، وخسر النهائي أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.