رياضة | ثورة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن معظم لاعبي فريق برشلونة الإسباني، يعرون بالغضب بسبب المدير الفني الإسباني إرنيستو فالفيردي وسياساته.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" فإنه في غرفة ملابس البارسا يقول معظم اللاعبين: "ميسي لعب ضد فالنسيا وهو يعاني من التعب بعد الجهد الكبير في الريمونتادا ضد اشبيلية يوم الاربعاء الماضي".
ويضيف لاعبي الفريق الكتالوني في هذا السياق قائلين: "أيضا سواريز وكوتينهو استنفذت طاقاتهما بعد انتهاء مباراة السبت ضد فالنسيا".
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