رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"جروس" بعد الخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"جروس" بعد الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على ملعب كازارني بكينيا في افتتاحية مباريات الفريقين بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن في خط الوسط والمغربي خالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بحذر من لاعبي الفريقين وحاول الفريق الكيني فتح ثغرات في دفاع الزمالك ولكن بدون خطورة على مرمى جنش .

وحاول طارق حامد منع كرة في وسط الملعب بتدخل قوي مع لاعب جورماهيا كيبكروي ليقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد وحصل الفريق الكيني على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار مرت عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطر.

وفي الدقيقة الثامنة نجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيسر لعبها فرجاني ساسي أبعدها مدافعو الفريق الكيني وخرجت على حدود المنطقة لتجد إبراهيم حسن الذي سددها يسارية قوية على يسار الحارس الكيني معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبعد الهدف حاول لاعبو جورماهيا الهجوم لتدارك النتيجة ويفسد الونش فرصة للفريق الكيني ويعيد الكرة بالرأس لجنش في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة لينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويحاول لاعبو لزمالك التمرير والاستحواذ على مجريات اللعب من وسط الملعب وهجمة لجورماهيا وعرضية من الجانب الأيسر يتصدى لها دفاع الزمالك ويخرجها إلى وسط الملعب .

وتصل الكرة لكهربا على حدود المنطقة ليمررها للقادم فرجاني ساسي الذي سدد الكرة أرضية لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويتمكن بوطيب من كرة على حدود المنطقة ليحاول المرور من دفاع الفريق الكيني لكن الكرة تخرج بعيدا في اللحظات الأخيرة قبل تسديدها على المرمى في الدقيقة 22 من عمر اللقاء .

ويلجأ لاعبو جورماهيا للعب بقوة ويسقط جمعة على الأرض بعد تدخل عنيف مع أحد اللاعبين لكنه ينجح في استئناف المباراة .

ويشن الفريق الكيني هجمة منظمة ويمرر عرضية من الجانب الأيسر لتصل داخل المنطقة وينجح لاعبو الفريق الكيني في فتح ثغرة بلعب الكرة في اليسار لتعود من جديد بعرضية أرضية داخل المنطقة في مواجهة المرمى ليسددها اللاعب تيوسينجي مباشرة في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الفريق الكيني وحاول أموندي لاعب جورماهيا المرور من جهة اليمين ثم أرسل عرضية سيئة للغاية وصلت سهلة في أحضان جنش ويرد الزمالك بالحصول على ركلة حرة على حدود المنطقة جهة اليسار بعد إعاقة لخالد بوطيب نفذها كهربا لكن الكرة تمر بدون خطورة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وتمر كرة عرضية خطيرة من نيكولاس لاعب جورماهيا من جهة اليمين ارتطمت بأقدام الونش ثم أبعدها جنش إلى ركنية من جهة اليسار وتتواصل المحاولات الكينية ومن هجمة مرتدة وعرضية داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة مهاجم جورماهيا وجدت جنش الذي تصدى لها بثبات في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويستغل الفريق الكيني حالة من عدم التركيز أصابت لاعبي الزمالك في الشوط الأول ونجح توسينجي صاحب الهدف الأول من تعزيز النتيجة وتسجيل الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن ليحولها برأسية على يمين جنش لتسكن الشباك معلنا تقدم جورماهيا بهدفين لهدف في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

وبدأ لاعبو الزمالك في محاولة تأمين منطقة الوسط وسد الثغرات لتدارك النتيجة ويحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة لفرجاني ساسي في الدقيقة 42 ولكنها تمر بدون خطورة .

وينجح الزمالك في تدارك النتيجة وذلك عن طريق إبراهيم حسن الذي سجل الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من خالد بوطيف تصل عند حسن يسددها أرضية يسارية تخادع حارس جورماهيا وتسكن على يمينه داخل الشباك معلنا تعادل الزمالك بهدفين لكل فريق .

وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول والوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم الموزمبيقي بدقيقتين بدون خطورة على كلا المرميين وحاول النقاز إرسال الكرة عرضية لكن الحارس يتصدى لها قبل وصولها لأوباما لينتهي الشوط بالتعادل بهدفين لكل فريق في الشوط الأول .

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تنظيم صفوفه لمحاولة تعديل النتيجة وشن كهربا هجمة مرتدة وانطلق بالكرة ليمررها عرضية لكن تسديدة خالد بوطيب كانت خارج الملعب في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

ورغم محاولات الزمالك مرر الفريق الكيني كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها كيبكروي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار جنش ليعلن تقدم جورماهيا بالهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

وانتفض لاعبو الزمالك في محاولة لتدارك النتيجة ويهدر كهربا فرصة هدف محقق بعد انطلاق إبراهيم حسن من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ليمررها عرضية تمر من الحارس وتصل لكهربا أمام المرمى الخالي لكنه يفشل في تسجيلها ليشتتها لتصل لعبدالله جمعة والذي صوب تصويبة قوية إرتطمت بالدفاع ومرت إلى ركنية في الدقيقة 54 من عمر المباراة .

ويلعب الزمالك الركنية يشتتها دفاع جورماهيا ويحاول الزمالك بتسديدة لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى جورماهيا إلى خارج الملعب ويرد بعدها جورماهيا بكرة مرتدة عن طريق أومندي لكن جنش يتألق ويتصدى للكرة وينقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته الهجومية على أمل تعديل النتيجة بنزول حميد أحداد بدلا من كهربا ويمر النقاز ويرسل الكرة عرضية لكنها تصل في يد الحارس في الدقيقة 59 من عمر المباراة .

ودفع جروس بالتغيير الهجومي الثاني بنزول عمر السعيد بدلا من إبراهيم حسن في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للزمالك في الوقت المتبقي من المباراة ويستمر الضغط الهجومي للزمالك ولكن الدفاع الكيني يحول دون وصول الخطورة لمنطقة الجزاء .

ويستمر ضغط لاعبو الزمالك في منطقة وسط ملعب جورماهيا ويحاول أحداد فتح جبهة في الجانب الأيسر ويشتت الدفاع الكيني الكرات بعيدا عن منطقة الخطورة ويحصل أحداد على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر في الدقيقة 72 من عمر المباراة نفذها فرجاني لتمر من أمام الدفاع ويقوم بتهيئتها بالرأس حميد أحداد إلى خالد بوطيب وحيدا داخل منطقة الــ6ياردات ولكنه صوب أعلى المرمى تماما لتضيع فرصة خطيرة للزمالك في المباراة .

وتتوالى المحاولات البيضاء ويعتمد جورماهيا على المرتدات والتي شكلت خطورة حقيقية على مرمى جنش الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة للفريق الكيني .

وفي الدقيقة 76 هجمة خطيرة للزمالك يحاول استلام الكرة بوطيب على حدود المنطقة لكن الدفاع الكيني يبعدها وترتد سريعة لكن جنش يبعد الكرة .

ويتوغل أحداد بالكرة داخل المنطقة ويتعرض للإعاقة ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم يشير باستئناف اللعب ويستمر الضغط الزملكاوية والمرتدات الكينية في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني في الدقيقة 84 بآخر أوراقه بنزول حازم إمام بدلا من الونش على أن يشارك النقاز كقلب دفاع في محاولة لفتح جبهة هجومية من الجانب الأيمن في اللحظات الأخيرة .

ويحاول بوطيب بلعبة “هات وخد” مع جمعة ولكن الدفاع الكيني يشتتها بعدها يمر أحداد داخل المنطقة ويمر بالكرة ويسقط من جديد ويطالب بالمخالفة في الدقيقة 88 لكن الحكم يستأنف اللعب .

ومع محاولات الزمالك يرد الفريق الكيني بهجمة مرتدة تصل للمهاجم المخضرم دينيس اوليتش داخل المنطقة ليراوغ جنش ويضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الرابع للفريق الكيني في الدقيقة 90 من عمر المباراة .

وقضى الهدف على اللقاء في لحظاته الأخيرة وحاول الزمالك في الوقت بدل الضائع المقدر بأربعة دقائق وقت بدل ضائع ويسدد بوطيب الكرة بدون خطورة وتمر اللحظات الأخيرة بدون جديد لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين .