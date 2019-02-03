كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد يقود هجوم طلائع الجيش أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل، في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الطلائع كلا من :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : أبو المجد بوشا – إسلام جمال – أحمد سامي – أحمد سمير خط الوسط : إسلام جمال – محمد رزق – يوسف محمد – كريم طارق – تالانداي خط الهجوم : مصطفى محمد. أما البدلاء :- محمد شعبان – علي الفيل – فرانك ستيفن – عمر عموري – أحمد كابوريا – إسلام سري – شيكاتارا.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مصطفى محمد يقود هجوم طلائع الجيش أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.