رياضة | وكيل نجم برشلونة يكشف: رحيله أمر مستحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نجم برشلونة يكشف: رحيله أمر مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أرتورو كاناليس، وكيل أعمال النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن المستقبل القادم لموكله.

وقال وكيل اعمال راكيتيتش في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "خروج راكيتيتش من البارسا في الصيف المقبل سيناريو مستحيل".

ومن الجدير بالذكر ان هناك العديد من الأندية التي تستهدف التعاقد مع راكيتيتش، وعلى راسها باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينوي تجهيز مبلغ ضخم للتعاقد مع إيفان.