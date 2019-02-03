رياضة | وكيل نجم برشلونة يكشف: رحيله أمر مستحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نجم برشلونة يكشف: رحيله أمر مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال وكيل اعمال راكيتيتش في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "خروج راكيتيتش من البارسا في الصيف المقبل سيناريو مستحيل".
ومن الجدير بالذكر ان هناك العديد من الأندية التي تستهدف التعاقد مع راكيتيتش، وعلى راسها باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينوي تجهيز مبلغ ضخم للتعاقد مع إيفان.
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