رياضة | نجم برشلونة على وشك اللحاق بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على وشك اللحاق بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي الشب عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني قد يحصل على التصريح الطبي قبل الكلاسيكو القادم في بطولة كأس الملك أمام ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه خلال يوم الإثنين من المتوقع أن يتعافى ديمبلي من الإنفلونزا، ويتدرب بشكل طبيعي مع المجموعة.

وفي السياق ذاته، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، من المتوقع أن يتدرب يوم الإثنين مع بقية زملائه بالفريق، وسوف ينظر لحالته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، وسيكون متاحًا هو الآخر للكلاسيكو.