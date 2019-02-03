رياضة | هكذا تمكن فالفيردي من حل مشكلة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا تمكن فالفيردي من حل مشكلة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الطريقة التي قام بها إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، لحل مشكلة الظهير الأيسر التي عانى منها الفريق كثيرًا في أوقات غياب المخضرم جوردي ألبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد لعب ألبا (81.8%) من دقائق هذا الموسم، وعندما لم يشارك، كان هناك أربعة بدائل له هم: روبيرتو، فيرمايلين، سيميدو وميراندا.

ووقع اختيار فالفيردي على النجم الشاب ميراندا من حيث المبدأ، ليكون البديل الأول لـ ألبا، ولكن أدائه في الشوط الأول ضد ليفانتي أدانه.