رياضة | عاجل.. أوليتش يتلاعب بـ"جنش" ويسجل الهدف الرابع في شباك الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أوليتش يتلاعب بـ"جنش" ويسجل الهدف الرابع في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء هدف غور ماهيا الرابع عن طريق اللاعب دينيس أوليتش في الدقيقة 88 من الشوط الثاني بعدما راوغ حارس الزمالك محمود جنش ليضع بعدها الكرة في الشباك الخالية ملعنا عن الهدف الرابع لفريقه.
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