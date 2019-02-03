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رياضة | عاجل.. أوليتش يتلاعب بـ"جنش" ويسجل الهدف الرابع في شباك الزمالك (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أوليتش يتلاعب بـ"جنش" ويسجل الهدف الرابع في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل فريق غور ماهيا الهدف الرابع في شباك فريق الزمالك خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء هدف غور ماهيا الرابع عن طريق اللاعب دينيس أوليتش في الدقيقة 88 من الشوط الثاني بعدما راوغ حارس الزمالك محمود جنش ليضع بعدها الكرة في الشباك الخالية ملعنا عن الهدف الرابع لفريقه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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