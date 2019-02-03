رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد مباراة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد مباراة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة سيمبا التنزاني تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي الأساسيون في مباراة الأمس تدريبات إطالة تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد فاز أمس على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أدى الثنائي وليد أزارو وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة، للتعافي من الإصابة.

ويعاني أزاور من قطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، فيما يشتكي ياسر من شد في العضلة الخلفية والضامة، أصيب بها في مباراة وادي دجلة.

ويؤدي الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة، والعودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد فاز أمس على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.