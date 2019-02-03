رياضة | تصعيد الجبلاوي وسرحان لمران الفريق الأول لسيراميكا كليوباترا

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين، بعد ظهورهما بمستوى طيب مع فريقيهما.

واستقر رمضان السيد المدير الفني للفريق، على تصعيد اللاعبين، ليكتسبا المزيد من المهارات والخبرات من خلال التدريب مع اللاعبين الكبار.

وظهر الثنائي احمد سرحان من فريق ١٩٩٧، واحمد الجبلاوي من فريق ٢٠٠٠ بمستوى طيب للغاية في التدريبات.

ويستعد كليوباترا لمواجهة منتخب السويس عصر الخميس المقبل، في السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

تصعيد الجبلاوي وسرحان لمران الفريق الأول لسيراميكا كليوباترا

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين، بعد ظهورهما بمستوى طيب مع فريقيهما.

واستقر رمضان السيد المدير الفني للفريق، على تصعيد اللاعبين، ليكتسبا المزيد من المهارات والخبرات من خلال التدريب مع اللاعبين الكبار.

وظهر الثنائي احمد سرحان من فريق ١٩٩٧، واحمد الجبلاوي من فريق ٢٠٠٠ بمستوى طيب للغاية في التدريبات.

ويستعد كليوباترا لمواجهة منتخب السويس عصر الخميس المقبل، في السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.