رياضة | الحملاوي يقود عرب الرمل للفوز على عثماسون بختام الجولة 23 بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحملاوي يقود عرب الرمل للفوز على عثماسون بختام الجولة 23 بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق عرب الرمل بقيادة محمد الجمال فوزا ثمينا علي عثماسون طنطا بختام الجولة 23 ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث بهدف نظيف.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لعرب الرمل اللاعب ابراهيم الحملاوي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

يرتفع رصيد عرب الرمل للنقطة 42 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد عثماسون طنطا في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.



خاض عرب الرمل بتشكيل مكون من أيمن فتحى، وابراهيم الحملاوى، وشريف رضا، ونادر الغريب، وبيبو ومعتز جمال، ونادر كالوشا، ورياض حسن، وحاتم فرحات، وشكرى ابراهيم، محمد صلاح.

دكة البدلاء :- مصطفى على، عبد الستار ماهر، وأحمد أبو ريه، ومحمد عادل، ومحمد فكرى، ومحمود الجمل، وفرج محمد، وغاب عن صفوف العرب فهمي أبو الفتوح للإيقاف، وأحمد ناصر للإصابة.

ترتيب المجموعة الثامنة :-

1- طوخ قليوبية 44 نقطة

2- المالية 44 نقطة

3- عرب الرمل 42 نقطة

4- بنها 41 نقطة

5- صيد المحلة 37 نقطة

6- سمنود 34 نقطة

7- سرس الليان 32 نقطة

8- ميت خاقان 32 نقطة

9- عثماسون 26 نقطة

10- شباب بطا 24 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- نجوم السادات 17 نقطة

13- غزل شبين 17 نقطة

14- شباب زفتى 14 نقطة