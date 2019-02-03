رياضة | تطورات إصابة رمضان صبحي قبل موقعة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات إصابة رمضان صبحي قبل موقعة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني رمضان من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز، حيث خرج في الدقيقة 70 وحل زميله صلاح محسن بديلا له.

وأدى صبحي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، ثم خاض تدريبات أخرى داخل صالة الجيمانزيوم.

وكان الأهلي قد فاز أمس على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب استعدادًا لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز.

واستغرقت المحاضرة عدة دقائق طالب فيها اللاعبين بغلق الملف الإفريقي والتركيز في مباراة الفريق المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب بتروسبورت.